Atlético Madrid stellt Real und Barcelona in den Schatten

Doch nach der Pause drehte Atlético das Spiel. Angel Correa glich nach 57 Minuten aus und Luis Suarez, der Stürmerstar aus Uruguay fixierte in der 67. Minute den 2:1-Endstand - und damit auch den Meistertitel.

Real Madrid half dabei auch der 2:1-Heimsieg gegen Villarreal nichts mehr. Der FC Barcelona gewann ohne Lionel Messi, der schon in die Heimat gereist war, in Eibar mit 1:0. Das Tor gegen den Tabellenletzten erzielte Antoine Griezmann erst in der 81. Minute.

Die Katalanen beenden damit die Meisterschaft auf Rang drei, sieben Punkte hinter Atlético.