AS Roma fand sechs vermisste Kinder via Social-Media-Kampagne

Zur Linken das Lächeln eines Neuzugangs, zur Rechten das Gesicht eines vermissten Kindes. Der italienische Fußball-Traiditionsklub AS Roma nutzte in den vergangenen Monaten die Reichweite seiner sozialen Medien, um bei Transfermeldungen Fotos und Details von vermissten Kindern zu verlinken. Wie nun bekannt wurde, konnten dadurch sechs Kinder in Großbritannien, Belgien und Kenia wiedergefunden werden.

"Niemand von uns durfte erwarten, dass auch nur ein einziges Kind durch unsere Videos sicher nach Hause zurückkehren würde, natürlich haben wir dafür gebetet, aber wir haben es nicht erwartet", sagte Paul Rogers, der die Online-Aktivitäten der Römer verantwortet, zur Nachrichtenagentur AFP.