Ein großer Fußballabend: Zehn Tore bei Spitzenduellen in der Champions League

Sieger gab es keinen: Manchester City holte bei Real Madrid ein 3:3, Arsenal und Bayern trennten sich mit einem 2:2. Für die Rückspiele am 17. April ist Spannung gesichert.

Schon in den beiden vergangenen Saisonen gab es das Duell zwischen Real Madrid und Manchester City, jeweils aber erst im Halbfinale. Die Königlichen setzten sich 2002 durch, die Cityzens im Vorjahr – der Aufsteiger gewann darauf auch jeweils die Champions League.

Das Spiel in Madrid begann mit einer List: Der Portugiese Bernardo Silva täuschte bei einem Freistoß in der zweiten Minute Real-Goalie Lunin und sorgte für die schnelle Gäste-Führung. Reals Antwort folgte vor 82.000 fanatischen Zuschauern im Estadio Bernabéu – und wie sie folgte. In der zwölften Minuten zog Eduardo Camavinga ab, Ruben Dias fälschte den Ball noch ins eigene Tor ab. Exakt 1:53 Minuten später stellte Rodrygo gar auf 2:1. Die Abwehr der Briten sah dabei nicht wirklich gut aus. Real drängte weiter, vor allem die Brasilianer Rodrygo und Vinicius Junior hatten ihre Hetz mit den Briten.