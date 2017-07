Arnautovic vor Rekord-Transfer zu West Ham

ÖFB-Nationalspieler Marko Arnautovic soll Medienberichten zufolge kurz vor einem Rekord-Transfer stehen. Der 28-Jährige soll laut dem Londoner Evening Standard innerhalb der nächsten 48 Stunden bei West Ham unterschreiben. Nur noch der obligatorische Medizincheck steht zwischen Arnautovic und dem Wechsel, den er in den letzten Wochen vorangetrieben hatte.

West Ham soll im Gegenzug 23 Millionen Pfund (rund 26 Millionen Euro) an Arnautovic' bisherigen Klub Stoke City überweisen. Damit würde Arnautovic gleich zwei Transferrekorde brechen: Zum einen wäre er der teuerste Einkauf in der Geschichte der Hammers (bisher Andre Ayew mit 24,1 Millionen Euro) und zum anderen würde er seinen Nationalteamkollegen Aleksandar Dragovic als teuersten Österreicher ablösen. Für Dragovic hatte Bayer Leverkusen im Sommer 2016 18 Millionen Euro an Dynamo Kiew überwiesen.