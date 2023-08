Arnautovic vor einer Rückkehr zu Inter Mailand

Laut dem italienischen Transfer-Experten Fabrizio Romano sieht es diesmal gut aus für Marko Arnautovic und einen großen Transfer. „Inter schreitet in den Gesprächen mit Bologna über die Verpflichtung von Marko Arnautović voran. Die Verhandlungen befinden sich in der Endphase und warten auf wichtige Details“, schrieb Romano am Sonntagabend auf Twitter.

Der Österreicher steht noch bis 2025 bei Bologna unter Vertrag, einige Angebote für seinen Starstürmer hat der Klub bereits ausgeschlagen.