Anschlag in Wien: Ex-Admira-Coach Helmes war "mittendrin"

Patrick Helmes hat den Terroranschlag in Wien am Montagabend mit seiner Familie hautnah miterleben müssen. Der Ex-Interimstrainer von Fußball-Bundesligist FC Admira und jetzige Coach der Amateure des niederösterreichischen Klubs war zur Tatzeit mit Betreuerkollegen sowie seiner Ehefrau und seinen beiden Kindern in einem Restaurant am Schwedenplatz. "Wir waren mittendrin", sagte der 36-jährige Ex-DFB-Teamspieler dem Kölner Express, "nur 100 Meter entfernt."