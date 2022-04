Angebot in letzter Minute: Chemiekonzern will FC Chelsea kaufen

Der britische Chemiekonzern Ineos ist - in letzter Minute - in das Wettbieten um die Übernahme des englischen Fußball-Clubs Chelsea eingestiegen. Wie die Holding-Gesellschaft um Chef Jim Ratcliffe am Freitag bekanntgab, bietet sie 4,25 Milliarden Pfund (rund 5,05 Milliarden Euro) fĂŒr den Kauf des Londoner Premier-League-Vereins. Laut englischen Medienberichten soll das Angebot weit ĂŒber den bisherigen Geboten anderer Interessenten liegen.