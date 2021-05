Ivanschitz über Chelsea-Coach Tuchel: "Wir haben ihm blind vertraut"

In den Medien war seinerzeit immer wieder zu lesen, dass der österreichische Mittelfeldspieler und Thomas Tuchel so ihre Probleme hätten, im Nachhinein ist Andreas Ivanschitz sogar froh über die Diskussionen und den Austausch mit dem Coach. „Denn wenn er den Finger in die Wunde gelegt hat, dann immer mit dem Hintergedanken des gemeinsamen Erfolgs“, weiß der 37-Jährige heute.