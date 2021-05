Ein Blick in die Historie: Die spektakulärsten Elfmeterkrimis

Die neue Hand Gottes

Ghana, als letztverbleibende afrikanische Mannschaft, präsentierte sich im Viertelfinale in Topform - doch der Abend entwickelte sich zum Albtraum. In der Verlängerung rettete Stürmerstar Luis Suarez ein sicheres Tor per Hand auf der Linie und flog vom Platz. Gyan scheiterte per Handelfmeter und Uruguay ging im Elfmeterkrimi als Sieger vom Platz. Schlussmann Muslera und Suarez sowie seine "neue Hand Gottes" feierten den Einzug ins Halbfinale.