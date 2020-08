Andreas Herzog: "Bayern ist haushoher Favorit"

Der frühere Bayern-München-Legionär Andreas Herzog sieht seinen Ex-Club vor dem Champions-League-Halbfinale am Mittwoch (21.00 Uhr) gegen Olympique Lyon als den großen Favoriten auf den Titelgewinn. „Normalerweise ist Bayern haushoher Favorit, sie wie sie in den letzten Wochen gespielt haben“, erklärte der Sky-Experte am Dienstag am Rande eines Medientermins in Wien gegenüber der APA.

Die Situation nach dem 8:2-Kantersieg im Viertelfinale gegen den FC Barcelona sei aber „trügerisch“. Barcelona sei von allen Mannschaften, die noch im Bewerb waren, jene gewesen, „die am schlechtesten verteidigen konnte oder wollte“, meinte Herzog. „Lyon ist ein anderer Prüfstein. Das ist eine Mannschaft, die viel kompakter steht.“ Zudem hätten die Franzosen mit Juventus Turin und Manchester City bereits zwei Topclubs eliminiert.

„Von den vier Teams hat jeder seine Qualitäten“, betonte Herzog. Paris Saint-Germain, RB Leipzig und Lyon seien in der Fußball-Königsklasse aber noch nie bzw. sehr lange nicht so weit gekommen. Bayerns Erfahrung in Drucksituationen könnte den Ausschlag geben.