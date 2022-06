Andreas Gruber wechselt vom LASK zu Austria Wien

Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner lässt in einer Aussendung wissen: "Andi hat uns vom ersten Gespräch an das Gefühl vermittelt, dass er bei den kommenden Aufgaben unbedingt mithelfen will. Wir sind felsenfest von seinen Qualitäten als torgefährlicher Spieler mit guter Mentalität überzeugt.“

Der bald 27-jährige Linksfuß spielte bereits für Sturm Graz, Mattersburg und zuletzt für den LASK. In den vergangenen zwei Saisonen brachte er es trotz eines Kreuzbandrisses in 50 Einsätzen auf 24 Torbeteiligungen.