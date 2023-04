Amerikanischer Rettungsanker für den Krisenklub FC Wacker

Die illustren Gäste, die am Freitag in Innsbruck auftauchten, sollen jetzt dafür sorgen, dass der Krisenklub wieder etwas Stabilität und eine Perspektive bekommt. Vertreter des Klubs Los Angeles FC, dem aktuellen Meister in der Major League Soccer, verständigte sich mit dem FC Wacker auf eine strategische Partnerschaft.