Turki Al-Sheikh ist Vorsitzender der saudischen Behörde für Unterhaltung und seit 2019 Eigentümer des Fußballklubs in der arabisch geprägten Stadt Almeria im Süden Spaniens. Eigentlich wollte er schon 2022 im Europacup spielen. Es wurde erst einmal der Aufstieg in die Primera División geschafft, nach sieben Jahren Abwesenheit. Am Sonntag gastiert gleich Champions-League-Sieger Real Madrid beim Aufsteiger.

Das Estadio de los Juegos Mediterraneos heißt jetzt Power Horse Stadium, und zur Einweihung des ersten Bauabschnitts fand ein Musikfestival statt, für Dauerkarteninhaber gratis. Im Hafen will der 41-Jährige eine Diskothek renovieren und der Öffentlichkeit zugänglich machen. Laut El Confidencial lässt sich der Boss von den Angestellten mit „Eure Majestät“ anreden.

Großzügige Spenden während der Pandemie, Musikfestivals, Discos, Erstliga-Fußball im erstklassigen Stadion, die neue Klub-Akademie soll auch in einem Jahr fertig sein. Seine Majestät präsentiert sich generös. Die Geschenke türmen sich so hoch, dass über Themen wie die Verletzung von Grund- und Menschenrechten in Saudi-Arabien hinweggesehen wird.