Alle Blicke auf Lookman: Auf Sturm wartet der beste Fußballer Afrikas

Die Botschaft, die Ademola Lookman den Menschen auf den Weg mitgibt, kann er nicht erfunden haben. Denn der Stürmer von Atalanta , der heute Sturm Graz in der Champions League das Leben schwer machen könnte (18.45/live Sky), weiß, wie es sich unten anfühlt. Doch seine Träume hat er nie verworfen, immer an die Ziele geglaubt.

Und ein ganz Großes hat er vor wenigen Wochen erreicht: Er wurde als sechster Spieler Nigerias zu Afrikas Fußballer des Jahres gewählt. Und steigt damit in eine Riege auf, in die schon Spieler wie Sadio Mané, Mohamed Salah, Yaya Touré, Samuel Eto’o, Didier Drogba, George Weah oder Roger Milla Einlass fanden. Doch die Treppe nach oben fand der mittlerweile 27-Jährige erst in Italien, erst in Bergamo.

Auch wenn er in England als Sohn nigerianischer Einwanderer geboren wurde, sein Herz schlug immer für den afrikanischen Kontinent. Bei der Preisverleihung zum Fußballer Afrikas in Marrakesch trug Lookman ein traditionelles nigerianisches Gewand und hatte eine besondere Botschaft auf Yoruba für die Fans in Westafrika.