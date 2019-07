Alkohol-Video: Theater um Hinteregger um eine Facette reicher

Die Journalisten in Augsburg müssen froh sein, dass sie Martin Hinteregger haben. Es vergeht kaum ein Tag, in dem der ÖFB-Teamverteidiger nicht in die Schlagzeilen gerät. Diese haben dann leider meistens ein negatives Vorzeichen.

Hinteregger, der aus seinem Wechselwunsch zu Eintracht Frankfurt längst keinen Hehl mehr macht, soll sich nun am letzten Abend des Trainingslagers seiner Mannschaft in Tirol gründlich daneben benommen haben.