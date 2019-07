Hintereggers "Rucksack-Causa" laut Augsburg Missverständnis

Auch der Transfer von Michael Gregoritsch von Augsburg zu Werder Bremen wird eher nicht passieren. Werders Geschäftsführer Sport Frank Baumann sagte im kicker: "Ein Transfer in dieser Größenordnung ist für uns, unabhängig von Namen, in diesem Jahr komplett unrealistisch." Österreichs Teamstürmer gilt in Bremen als Wunschspieler. Allerdings fordern die Augsburger einen zweistelligen Millionenbetrag für den 25-Jährigen.