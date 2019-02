Aliou Badji: Rapid hat einen neuen Stürmer

Rapid-Geschäftsführer-Sport Fredy Bickel: „Aliou Badji ist ein Spieler, den wir seit Herbst auf unserer Liste hatten und der zu jenen Top-3-Stürmerkandidaten gehörte." Cheftrainer Didi Kühbauer meint: „Wir wollten unbedingt noch einen Stürmer verpflichten und freuen uns, dass es gelungen ist. Nicht, weil wir unseren aktuellen Angreifern nicht vertrauen, sondern, weil wir den Konkurrenzkampf um diese Position intensivieren möchten."

Aliou Badji zeigte sich freilich glücklich: „Ich kenne den Verein natürlich aus den Medien, und er ist mir, nicht zuletzt durch seine Fans und die Spiele in Europa, ein Begriff. Ich bin ehrgeizig und werde versuchen, sehr schnell in die Mannschaft zu finden, weil ich zeigen will, warum man mich geholt hat.“

In Europa kann Badji freilich nicht für Rapid spielen. Der Anmeldschluss bei der UEFA für die Europa-League-Spiele gegen Inter Mailand war schon am 1. Februar. Der Senegalese kann im Frühjahr also nur in der Bundesliga und im ÖFB-Cup eingesetzt werden.

