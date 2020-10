Alaba schwärmt von München und ist auch im Visier von Juventus

Eine solide Leistung brachte David Alaba beim 1:0-Erfolg gegen Nordirland in Belfast. Bei 73 Länderspielen agierte der Wiener erst sein zweites Spiel als linker Verteidiger. Also auf jener Position, auf der er bei Bayern München zum Weltklassespieler geworden war.

Da es bei den Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung beim Triple-Sieger keine Neuigkeiten gibt, hören deutsche Medien bei seinen Aussagen im Nationalteam natürlich genau hin. Und sie hörten, dass sich Alaba in München sehr wohl fühle. Es ist schon seit zwölf Jahren meine Heimat. Dort durfte ich sehr schöne Momente erleben.“ Der 28-Jährige wisse aber auch nicht, wann die Gespräche über eine Vertragsverlängerung in München wieder weitergehen.

Das letzte Wort

Die Bild-Zeitung schreibt, dass das letzte Angebot des Champions-League-Siegers ein Vertrag über vier 4 Jahre mit einem Grundgehalt von 11 Millionen Euro und bis zu 6 Millionen Prämien sei. Einziger Spielraum sei die Vertragsdauer, die auf fünf Jahre verlängert werden könnte.

In Italien wird unterdessen von dem Turiner Fachblatt Tuttosport" berichtet, dass Juventus Turin in den Poker um David Alaba einsteigt. Das Team von Cristiano Ronaldo wolle Alaba aber erst im kommenden Sommer ablösefrei verpflichten. Von Alaba ist aber bekannt, dass er außerhalb der Münchner Stadtgrenze am liebsten in Barcelona oder bei Real Madrid spielen würde.