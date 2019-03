Alaba: "Lewandowski ist ein kompletter Stürmer"

Niemand im österreichischen Nationalteam kennt Polens Stürmerstar so gut wie David Alaba, der täglich mit ihm bei den Bayern auf dem Platz steht. Er ist nicht mehr nur ein Kollege, sondern zum Freund geworden. "Mit den Jahren wächst man zusammen, wir verstehen uns gut", meint Alaba, der vom Goalgetter in den höchsten Tönen spricht. "Er ist ein kompletter Stürmer, extrem ziel-orientiert, wie jeder guter Stürmer. Einer, der immer hart an sich arbeitet. Ein echter Stürmer will in erster Linie immer Tore schießen."

Lewandowski führt Polens Offensivabteilung an, flankiert wird er von Milik ( Napoli) und Piatek ( AC Milan).