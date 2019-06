Alaba für "kicker" drittbester Außenbahnspieler defensiv

David Alaba hat im Positionsranking des deutschen kicker ein weiteres Mal sehr gut abgeschnitten. Der Bayern-Spieler wurde in der jüngsten Ausgabe in der Kategorie "Außenbahn defensiv" als drittbester Verteidiger der zweiten Bundesliga-Saisonhälfte eingestuft. Besser kamen nur sein Klub-Kollege Joshua Kimmich und Filip Kostic von Eintracht Frankfurt weg.

Das Magazin bescheinigte dem Trio "internationale Klasse". Bei den Innenverteidigern landete Frankfurts Martin Hinteregger als Nummer 7 "im weiteren Kreis", als Bester wurde Bayerns Matts Hummels bewertet. Hinteregger kenne "auf dem Rasen weder Erbarmen noch Aufgeben. In kürzester Zeit verteidigte er sich in die Herzen des Eintracht-Publikums", hieß es. "Eine Einstufung in die Internationale Klasse verhinderten nur die schwachen Minuten im Liga-Schlussspurt."