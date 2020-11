Aktion scharf gegen die Fußballer-Berater

Das Transferwesen ist ein Wildwuchs, unübersichtlich und ohne Regeln. Weder Beteiligungen an Ablösesummen noch an Gehältern werden kontrolliert und schon gar nicht dokumentiert. Das will der Weltverband nun ändern, um Korruption, Geldwäsche und Steuerflucht zu verhindern. FIFA-Präsident Gianni Infantino: „Die EU sagt uns seit Jahren, dass wir im Transferwesen aufräumen sollen. Als Spieler musst du den Überblick haben: Wer ist dein Agent? Wer ist der des Klubs? Was wird für wen bezahlt? Es muss transparent sein. Sonst hat man immer das Gefühl, dass etwas Zwielichtiges läuft.“

Die FIFA befindet sich derzeit in der dritten und abschließenden Konsultationsrunde mit allen beteiligten Parteien. „Wir wollen wieder ein System installieren, das finanzielle Transparenz sicherstellt, und einen Standard an Grundversorgung einführen“, sagte James Kitching, FIFA-Direktor Football Regulatory. Die FIFA will, dass Agenten maximal drei Prozent (statt acht bis zehn Prozent wie bisher) des Jahreslohnes eines Spielers bekommen – und höchstens zehn Prozent der Ablöse.

Ein Beispiel: Spieler X wechselt für zehn Millionen Euro zu Klub Y und verdient eine Million pro Jahr. Agent A vom abgebenden Klub erhält eine Million (zehn Prozent der Ablösesumme), Agent B vom neuen Klub erhält 30.000 Euro pro Jahr wie Agent C vom Spieler (je drei Prozent vom Jahreslohn). Während ein Spielerberater den neuen Klub und den Spieler vertreten darf, ist es verboten, gleichzeitig auch den abgebenden Verein zu vertreten. Jeder Transfer und alle Zahlen dazu sollen öffentlich werden.

Einer der Kernpunkte der neu gefassten Regularien für Spielerberater soll die Wiedereinführung eines Lizenzsystemssein, das 2015 abgeschafft wurde. Einige Spielerberater kündigten bereits den Gang vor Gerichte an. Erstens seien utopische Summen die Ausnahme, und zweitens würden die kleinen Agenturen kaputt gehen. Infantino meinte dazu: „Drei Prozent sind immer noch stattlich. Und vergleichbar mit einem Broker, der Versicherungen vermittelt.“