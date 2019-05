Ajax holt sich niederländischen Cuptitel

Ajax Amsterdam hat sich in den Niederlanden den Cuptitel gesichert. Der Champions-League-Halbfinalist gewann am Sonntag gegen Willem II Tilburg mit 4:0. Daley Blind (38.) und Klaas Jan Hunterlaar (39.) schossen in Rotterdam vor der Pause die Führung heraus, erneut Huntelaar (67.) und Rasmus Kristensen (76.) vollendeten den Ajax-Triumph. Es ist der 19. Cupsieg der Amsterdamer.

Ajax hat in dieser Saison noch die Chance auf das Triple. In der Meisterschaft liegt die Mannschaft dank des besseren Torverhältnisses punktegleich mit Verfolger PSV Eindhoven an der Tabellenspitze. In der Champions League geht die Mannschaft mit einem 1:0-Vorsprung ins Rückspiel gegen Tottenham am Mittwoch vor heimischer Kulisse.