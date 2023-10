Pacult-Ärger über Handspiel-Regel: "Wir machen den Fußball kaputt"

Natürlich oder unnatürlich

Man könne die Situation zwar als Verbreiterung auslegen, betonte Pacult, am Ende kam der SKA-Coach aber zu einem klaren Schluss. "Da machen wir den Fußball irgendwann kaputt mit den ganzen Regeln." Blau-Weiß-Coach Gerald Scheiblehner äußerte Verständnis für sein Gegenüber. "Ich glaube, dass man die Handspiel-Regel nie wirklich in den Griff bekommt. Aber verbesserungswürdig ist sie allemal." Allerdings dürfe man nicht nur kritisieren, sondern müsse auch schauen, ob es Verbesserungsvorschläge gebe. Scheiblehner konnte auch die Schiedsrichter verstehen, "weil es wirklich schwierig zu entscheiden ist, was eine natürliche oder unnatürliche Bewegung ist".

