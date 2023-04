Austria-Wut nach Lizenz-Absage: "Werden wir so nicht akzeptieren"

AG-Vorstand Gerhard Krisch legte dann am Freitag bei der Pressekonferenz vor dem Wiener Derby gegen Rapid am Sonntag noch einmal nach. Man habe schon vor eineinhalb Jahren mit einer Fortbestandsprognose für die Austria begonnen, dies mit externen Experten abgestimmt. "Dann liefern wir diese Unterlagen ab, wie jedes Jahr mit rechtsverbindlichen Verträgen oder Kooperationszusagen. Jetzt gibt es eine Kooperationszusage, die von der Bundesliga nicht anerkannt wird, obwohl es in der Fortbestandsprognose von allen Experten anerkannt wurde. Das können und werden wir so nicht akzeptieren."