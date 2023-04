Vor dem Wiener Derby: Gute Laune bei Austria und Rapid

Mit gemischten GefĂŒhlen geht die Wiener Austria in die Derby-Woche. Das 3:3 in Salzburg gibt jedenfalls Kraft und Selbstvertrauen, umgekehrt Ă€rgerte man sich verstĂ€ndlicherweise ĂŒber den Elferpfiff in der Nachspielzeit, der die Austria um den ersten Sieg in Salzburg seit acht Jahren brachte.

Trainer Michael Wimmer hatte seine Emotionen dennoch unter Kontrolle: „Ich bin unheimlich stolz auf die Mannschaft. Die Jungs haben sich komplett an den Plan gehalten, sie haben alles abgerufen. Wenn ich die Elfer-Situation so sehe, ist das eine 50:50-Entscheidung. Die ist fĂŒr Salzburg getroffen worden, das mĂŒssen wir akzeptieren.“