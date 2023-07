Ärger in Salzburg: Trainer Jaissle wegen Wechselwunsch freigestellt

Am Mittwoch war erstmals über einen möglichen Abschied von Salzburg-Trainer Matthias Jaissle berichtet worden, nun verdichten sich die Anzeichen, dass der 35-Jährige den Serienmeister tatsächlich verlassen könnte. Auch, wenn Jaissle selbst vor dem Liga-Start in Altach am Samstag keinen Kommentar dazu abgeben wollte. "Das ist nichts Neues für mich, ich fahre meine gewohnte Linie. Ich äußere mich nicht zu Spekulation", meinte er noch am Donnerstag.