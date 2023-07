Wirbel um Salzburg-Trainer Jaissle: Einigung mit Al-Ahli?

Der 35-jĂ€hrige Jaissle hat in Salzburg noch Vertrag bis 2025, zu TransfergerĂŒchten Ă€ußert er sich bekanntlich nie, egal, ob es es einen seiner Spieler betrifft, oder - wie jetzt - ihn selbst. Al-Ahli soll aber rasch NĂ€gel mit Köpfen machen, den Deal noch in den nĂ€chsten Tagen fixieren wollen. Damit Jaissle den Klub im Trainingslager in Österreich ĂŒbernehmen kann. Bei Al-Ahli wĂŒrde Jaissle auf die NeuzugĂ€nge Roberto Firmino (31) und Edouard Mendy (31) treffen.