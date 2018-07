Fußball-Bundesligist Admira muss wegen einer schweren Knieverletzung mehrere Monate ohne Abwehrspieler Fabio Strauss kommen. Der 23-jährige Salzburger erlitt am Freitag bei der 0:1-Niederlage in der Auftaktrunde des ÖFB-Cups in Neusiedl am See einen Riss des Kreuz- und Außenbandes, wie die Niederösterreicher am Mittwochnachmittag mitteilten.