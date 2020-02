Adi Hütter in Salzburg: Ein Jahr auf der Achterbahn

Die Machtdemonstration

Der Start in die Europa-League-Gruppenphase war mit einem 2:2 zu Hause gegen Celtic Glasgow und einem 2:1 bei Astra Giurgiu noch holprig. Was dann folgte, war aber Red-Bull-Fußball in Reinkultur. Dinamo Zagreb (4:2, 5:1), Celtic auswärts (3:1) und daheim die Rumänen (5:1) wurden überrannt. Mit 16 Punkten holte Salzburg in den sechs Gruppenspielen doppelt so viele Punkte wie der Zweite Celtic. Im Sechzehntelfinale lief es dann nicht mehr so gut. Gegen den cleveren Primera-División-Klub aus Villarreal waren die nach den Winterabgängen von Alan und Kampl geschwächten Salzburger letztlich chancenlos.