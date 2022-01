Adeyemis Wechsel zu Dortmund wird immer konkreter

Der Transfer von Karim Adeyemi zu Borussia Dortmund wird immer konkreter. Die einzige HĂŒrde in dem Poker ist noch die Ablöse.Red Bull Salzburg fordert zwischen 30 und 40 Millionen Euro fĂŒr sein Sturm-Juwel. Nach Informationen von Sky haben die beiden Vereine nun konkrete Verhandlungen gestartet. Karim Adeyemi selbst hat sich lĂ€ngst entschieden: Der StĂŒrmer will in die Bundesliga zu Borussia Dortmund wechseln und ist sich dem amtierenden DFB-Pokalsieger auch einig.