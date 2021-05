Acht Festnahmen nach Rassismusvorfällen im englischen Fußball

In England wurden acht Männer festgenommen, die unter Verdacht stehen, einen Fußballprofi auf Twitter rassistisch beleidigt zu haben. Wie die Premier League am Freitag mitteilte, seien zudem vier weitere Personen verhört worden. Auslöser des Ganzen war, dass während des Spiels zwischen Manchester United und Tottenham Hotspur am 11. April „ein namentlich nicht genannter Spieler mit einer Reihe offensiver und rassistischer Äußerungen auf Twitter ins Visier genommen wurde“.

Die zwölf Männer aus England und Wales haben mit ihren Aktionen „Rassenhass“ schüren wollen, hieß es in der Mitteilung. Die rassistischen Äußerungen waren vom Online-Meldetool von Manchester United aufgegriffen und an die Polizei weitergeleitet worden.

Zusammenarbeit

Die Polizei arbeitete sowohl mit Fußballklubs als auch mit Social-Media-Unternehmen und anderen Polizeikräften zusammen, um die Täter zu identifizieren. „Es gibt keinen sicheren Hafen für diese Art von missbräuchlichem Verhalten und wir sind entschlossen, entschlossene Maßnahmen zu ergreifen, um es auszurotten“, sagte Kriminalkommissar Matt Simpson.