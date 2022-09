Abstiegskampf live: So steht es bei Österreich gegen Kroatien

Österreichs Nationalmannschaft kämpft am Sonntag-Abend (20.45 Uhr) im Wiener Happel-Stadion gegen Kroatien gegen den Nations-League-Abstieg. Die ÖFB-Auswahl benötigt im letzten Gruppenspiel gegen den aktuellen Vizeweltmeister einen Sieg sowie im Parallelmatch in Kopenhagen einen Punktgewinn von Dänemark gegen Frankreich, um in der höchsten Liga zu bleiben. Die Kroaten wiederum wären mit einem Erfolg Erster und damit im Final Four um den Nations-League-Titel.