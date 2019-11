Abschied von Michael Krammer: "Pass mir auf Rapid auf!"

Ganz am Ende wurde Michael Krammer emotional. Die Bilanz über sechs Jahre als Rapid-Präsident war gezogen, da fügte der 59-Jährige noch eine Erinnerung an: Als 2013 Rudolf Edlinger abtrat, erzählte er seinem Nachfolger vom Start 2001. Der legendäre Gewerkschaftsboss Anton Benya sagte zum Ex-Finanzminister: „Gut, dass du Präsident wirst. Aber bitte: Pass mir auf Rapid auf!“ Und diesen Satz richtete Krammer auch an seinen noch zu wählenden Nachfolger: „Wer immer es am Montag auch wird: Bitte, pass mir auf Rapid auf!“

Ohne ein einziges Mal die Namen Martin Bruckner oder Roland Schmid zu erwähnen, war klar, wen Krammer bei der Hauptversammlung als eines von rund 2.500 angemeldeten Mitgliedern wählen wird. Einer der Schlüsselsätze des baldigen Ex-Präsidenten lautete: „Jetzt sind wir auf einem guten sportlichen Weg, den wir kontinuierlich beschreiten sollten. Lasst dieses Team weiterarbeiten!“