Ab Samstag wird wieder gekickt: Färöers Fußball dankt dem Lachs

Abgesehen von den Färöern wird in Europa nur noch in Weißrussland gekickt, wo die Liga gar nicht unterbrochen wurde.

Für die Profis in Spanien endete der Hausarrest. Hunderte Spieler, darunter auch die meisten von Barcelona und Real, fuhren zum ersten Mal nach zwei Monaten in die Trainingszentren ihrer Klubs. Im Laufe des Tages sollten sie auf Corona getestet werden. Einen Termin für die Wiederaufnahme des Trainings gibt es aber noch nicht.

Der Neustart der türkischen Liga ist für 12. Juni geplant, am 26. Juli soll die Saison abgeschlossen sein. In Portugal wurde die zweite Liga abgebrochen, die Primeira Liga soll dagegen ab 30. Mai fortgesetzt werden. In Bulgarien soll es am 5. oder 12. Juni weitergehen, in Serbien am 30. Mai.

Skeptische Schweizer