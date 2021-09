8:1-Triumph der Fußball-Frauen: Der erste Schritt zum großen Ziel

Die Österreicherinnen sind unter Europas Top-Nationen angekommen und werden nächstes Jahr in England zum zweiten Mal in Folge bei einer EM-Endrunde spielen. Aufgrund der Leistungen 2017 und bei der Qualifikation für 2022 wird Österreich am 28. Oktober bei der Auslosung in Manchester aus Topf drei gezogen. Russland, Island, Nordirland und Finnland finden sich im letzten Topf.