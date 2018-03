77 Tage vor der WM: Favoriten und Flop-Kandidaten

Spanien und Brasilien waren die großen Gewinner beim Auftakt der WM-Vorbereitung in diesem Jahr. Das

KURIER-Barometer für neun Anwärter und Hoffnungsträger für die WM in Russland von 14. Juni bis 15. Juli.

Spanien

Die Weltmeister von 2010 erreichte gegen Deutschland, Weltmeister 2014, ein Remis und fertigte am Mittwoch die Argentinier 6:1 ab. Hauptdarsteller des Abends war Isco von Real Madrid. Der 25-Jährige liebt Teamchef Julen Lopetegui: „Im Nationalteam habe ich das volle Vertrauen des Trainers. Vielleicht bin ich in Madrid das Problem. Ich weiß nicht, wie ich Zidanes Vertrauen bekommen kann.“

Brasilien

In den Reigen der Mitfavoriten reihte sich nach dem 3:0 in Russland und dem 1:0 gegen Deutschland in Berlin Brasilien (letzter WM-Titel 2002) ganz hoch oben ein. Zudem gelang 1358 Tage nach dem 1:7-Semifinal-Debakel bei der Heim-WM die Revanche. Unter Teamchef Tite gab es in den 19 Spielen erst eine Niederlage. Bis dato ist vor der WM nur noch ein Test fixiert – der am 10. Juni in Wien gegen Österreich.

England

Wenn die Defensive Titel gewinnt, ist England hoch einzuschätzen, denn unter Gareth Southgate steht die Defensive gut da. Nach fünf Spielen ohne Gegentreffer brach Italien den Torbann der Engländer – allerdings nur durch einen Elfer, den Schiedsrichter Aytekin erst nach Konsultation des Video-Referees gab. 2018 hatte mit einem 1:0 in den Niederlanden begonnen.