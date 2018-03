Brasilien beendete Deutschlands Serie mit 1:0 in Berlin

Brasilien hat in einem freundschaftlichen Testspiel gegen den regierenden Weltmeister Deutschland einen Prestigesieg geholt. Im Duell des vierfachen mit dem fünffachen Fußball-Weltmeister setzte sich der Rekordchampion aus Südamerika am Dienstag in Berlin mit 1:0 durch. Gabriel Jesus erzielte in der 38. Minute per Kopf den einzigen Treffer des Abends.

Es war der erste Vergleich seit dem legendären 7:1 Deutschlands im WM-Halbfinale 2014 gegen den damaligen Gastgeber. Im 18. Spiel unter Teamchef Tite gab es für die Brasilianer somit der 14. Sieg. Deutschland ging nach 22 Spielen ohne Niederlage indes wieder als Verlierer vom Rasen. Die bisher letzte Niederlage gab es im Juli 2016 im EM-Halbfinale gegen Gastgeber Frankreich.

Löw rotiert

Bundestrainer Joachim Löw bot im Vergleich zum jüngsten 1:1 gegen Spanien sieben neue Spieler in der Startelf auf. Jerome Boateng agierte erstmals als Kapitän der DFB-Auswahl, bei der Mario Gomez im Angriff begann. Während Löw personelle Varianten testete, setzte sein Gegenüber Tite auf fast exakt jene Mannschaft, die zuletzt Russland mit 3:0 geschlagen hatte. Einzig mit Fernandinho kam mehr Kampfkraft im Mittelfeld.