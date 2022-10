Torfestival dank Haaland und Foden: ManCity deklassiert ManUnited

Vor allem in der ersten HĂ€lfte diktierte City die Partie nach Belieben. Haaland, der außerdem zwei Assists fĂŒr Foden leistete, hat nun in drei Premier-League-Heimspielen in Folge einen Triplepack erzielt und hĂ€lt nach elf Partien fĂŒr das Team von Pep Guardiola bei 17 Treffern. Der 22-jĂ€hrige Norweger steht nach acht Liga-Matches bereits bei 14 Toren. Das hat vor ihm noch keiner geschafft.