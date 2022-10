Star-Trainer Mourinho leidet im Minivan: "Ich werde hier sterben"

Starcoach José Mourinho hat den Auswärtssieg seiner AS Roma am Samstag bei Inter Mailand (2:1) in einem ungewöhnlichen Ambiente gesehen. Weil der Portugiese wegen einer Roten Karte gesperrt war, verfolgte er die Partie in einem Minivan vor dem Stadion von San Siro. Auf Instagram teilte er in einer Story einige Kurzvideos und Selfies seines Abends im Kleinbus. "Ich werde hier sterben", sagte er dabei einmal sichtlich nervös.