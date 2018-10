5. Spiel ohne Tor: Austria macht sich Gedanken über Offensive

Als käme die 0:2-Niederlage in Altach überraschend. Als Torfabrik kann die Wiener Austria wohl nicht bezeichnet werden. Zehn Tore gelangen in ebensovielen Spielen, in der Hälfte aller Liga-Partien gelang den Violetten überhaupt kein Treffer. Nur die Admira traf weniger oft, nämlich neun Mal, Rapid hält ebenso erst bei zehn Saisontoren. Erst zwei Auswärtstore gab es: Eines beim 1:0-Sieg bei Rapid, das einzige Tor außerhalb Wiens gelang beim 1:0-Erfolg in Hartberg.

Und die Partie in Altach hat freilich ebenso nicht dazu beigetragen, dass man mit den Offensivspiel zufrieden sein kann. „Wir sind zu viel zu wenig klaren Torchancen gekommen. Das ist sehr enttäuschend“, sagt Ralf Muhr, dessen Vertrag als technischer Direktor erst am Freitag vorzeitig bis Ende der Saison 2020/2021 verlängert worden war.