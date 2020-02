4. Doppelpack in Folge: Hosiner mit Rekord in 3. deutscher Liga

Der ehemalige ÖFB-Teamstürmer Philipp Hosiner hat in der dritten deutschen Liga einen Rekord aufgestellt. Beim 3:0-Sieg von Chemnitz gegen den Hallescher FC am Sonntag erzielte der 30-Jährige zwei Tore und hat damit zum vierten Mal hintereinander jeweils zweimal getroffen.

Hosiner, der in seiner Karriere auf fünf Einsätze für das österreichische Teamdress kam, führt mit 15 Treffern in 16 Liga-Partien die Torschützenliste an.