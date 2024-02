342. Derby: Heiße Köpfe statt kalter Hose bei Rapid gegen Austria

Auswärtsmacht

Seit elf Spielen ist die Austria in Hütteldorf unbesiegt – so lange benötigte Rapid in der Vereinsgeschichte noch nie, um einen Gegner in einem Heimspiel zu besiegen. Davor gab es im Frühjahr 2016 einen 1:0-Sieg von Rapid – aber im Happel-Stadion, während das Allianz Stadion gebaut wurde. 2014 gewann Rapid zuletzt in Hütteldorf – im alten Hanappi-Stadion, mit 3:1.

Grüne Serie

Die längste bestehende Positivserie hat Rapid gegen Ried mit 43 ungeschlagenen Liga-Heimspielen (35 Siege, acht Remis)