Zwei Rivalen spazieren auf dem Scheideweg

Brisanz. Der Begriff leitete sich vom Französischen briser ab, was zertrümmern heißt. Im Zusammenhang mit einem Fußballspiel sollte davon nicht die Rede sein. Von Brisanz spricht man aber auch, wenn ein Thema eine hohe, zündende Aktualität besitzt. Das trifft auf das 307. Wiener Derby am Sonntag (16.30 Uhr/live auf ORFeins und Sky) zwischen der Austria und Rapid in der Generali Arena viel eher zu.

Rapid ist Vierter mit 17 Punkten, die Austria Fünfter mit 16 Zählern. Der Sieger des Duells könnte Boden gutmachen in Richtung Platz zwei, der Verlierer wird den restlichen Herbst benötigen, um eben diesen verlorenen Boden gutzumachen. Mit der zusätzlichen Belastung durch den Europacup sicher ein kräfteraubendes Unterfangen.

Vor dem Prestige-Duell verbindet die zwei Wiener Klubs so manches:

Cup-Pleite Rapid erwischte es schon in der ersten Runde im Elferschießen beim LASK, die Austria folgte sogleich mit der Blamage in Kalsdorf,die freilich um einiges peinlicher war. Aus einer herbstlichen Dreifach- wurde nur noch eine Doppelbelastung für die Erzrivalen.

Schwankungen Der Austria gelang es in vielen Spielen nicht, ihren Rhythmus und ihr System von Anfang bis Ende durchzuziehen – wie beispielsweise beim 3:3 daheim gegen Ried, wo man eine 3:1-Führung noch verjuxte. Es fehlt zeitweise an der Konstanz, sogar innerhalb von Matches. Nicht selten präsentierte der Meister in zwei Hälften zwei verschiedene Gesichter.

Bei Rapid ist es ähnlich, auch wenn in Genk eine durchgehend gute Leitung geboten wurde. Gegen den WAC wurde gleich zwei Mal ein 2:0 aus der Hand gegeben. Dafür gab es gegen Kiew und Sturm spektakuläre Aufholjagden. Mit der Routine fehlt auch die Konstanz.

Verletztenliste Die Austria litt im Herbst unter den Ausfällen einiger Offensivkräfte. Grünwald und Gorgon, er wird in Deutschland operiert, fallen lange aus, Simkovic und Okotie waren zwischenzeitlich ebenso außer Gefecht wie Kienast.

Bei Rapid wird die Liste zumindest kürzer, nur Alar fehlt noch länger. Palla ist angeschlagen. Burgstaller könnte schon im Derby in den Kader zurückkehren.

Anspruch Den Platz des Vize hinter Salzburg streben beide Wiener Klubs an, weil der (wie auch Rang drei) den sicheren internationalen Startplatz bedeuten würde. Für den Meister muss es der Anspruch sein, mit dem zweitbesten Kader auch unmittelbar hinter Salzburg über die Ziellinie zu gehen. Rapid konnte nicht wie der Erzrivale aufrüsten, sondern verjüngte den Kader. Im Punkteschnitt gibt es ein Minus, für die spielerische Entwicklung ein Plus. Ein Europacup-Startplatz bleibt Pflicht.

Doppelt gemoppelt Beide Klubs spielen bis in den Dezember hinein im Europacup, die Austria in der Champions League (letztes Spiel am 11. Dezember daheim gegen St. Petersburg), Rapid in der Europa League. Mit ein wenig Glück könnten die Hütteldorfer nach dem 1:1 in Genk die Gruppenphase sogar überstehen.

Die Trainer Sowohl Nenad Bjelica als auch Zoran Barisic haben kroatische Wurzeln – das riecht nach einer Derby-Premiere. Und beide kennen den österreichischen Fußball aus dem Effeff.