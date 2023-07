30 Rapidler reisen über die Slowakei ins Burgenland-Trainingslager

Es war kein Gag von Zoran Barisic, als der Rapid-Trainer seinen Spielern die „härteste Vorbereitung aller Zeiten“ ankündigte. Unter der Anleitung des neuen Fitnesstrainers Martin Mayer wurden Intensität und Umfang hochgeschraubt.

„Wir wollen uns in sehr vielen Bereichen verbessern. Im körperlichen Bereich geht das am leichtesten und am schnellsten“, erklärte Barisic.