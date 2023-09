250 Millionen Ablöse: Saudi-Meister will Liverpool-Star Salah

Saudi-Arabiens Fußballmeister Al-Ittihad bereitet einem Medienbericht zufolge ein weiteres Angebot für den ägyptischen Stürmerstar Mohamed Salah vor. Laut der britischen "inews" soll es sich um eine Offerte an den FC Liverpool, Gegner des LASK in der Europa League, in Höhe von 250 Millionen Pfund (292,23 Mio. Euro) handeln. Laut dem Boulevard-Blatt "The Sun" bietet der Club 215 Millionen Pfund (251,32 Mio. Euro).

In beiden Fällen wäre die Rekordsumme von 222 Millionen Euro, die Paris Saint-Germain im Sommer 2017 für Neymar an den FC Barcelona zahlte, deutlich überboten.

