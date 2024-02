2.200 Sturm-Fans wollen in Bratislava den Aufstieg feiern

Das Tor des 18-jährigen Amady Camara in der Nachspielzeit des Hinspiels sorgte doch für eine gewisse Beruhigung bei Sturm Graz , für einen gewissen Polster. Mit einem 4:1 ist alles etwas leichter, sollten die Grazer bei Slovan Bratislava am Donnerstag (21 Uhr, Servus TV, Sky) den Aufstieg ins Achtelfinale der Conference League meistern.

Dass Sturm-Trainer Christian Ilzer nicht vorfeiern will, liegt in der Natur der Sache. „Wir haben nach wie vor großen Respekt.“ Noch tiefer stapelt Slovan-Coach Vladimir Weiss: „Wir dürfen auf kein Wunder hoffen.“ In der Innenverteidigung kann Weiss wieder auf Kevin Wimmer setzen, der Ex-Rapidler war im Hinspiel gesperrt, dafür ist nun Sohnemann Vladimir Weiss nach seiner Roten Karte im Hinspiel gesperrt.