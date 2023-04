Heimsieg gegen Sturm Graz: Der LASK rächt sich für das Cup-Aus

Alexander Prass hatte die Gäste aus der Steiermark mit einem Flugkopfball sowie VAR-Check in Führung gebracht (48.), doch Ibrahim Mustapha (71.) und Keito Nakamura (79.) per Kopf mit seinem 13. Ligator ließen den Großteil der 12.000 Zuschauer in der stimmungsvollen Raiffeisen Arena jubeln. Die Linzer haben als Dritter jetzt vier Punkte Rückstand auf die Grazer. Für Sturm war es die erste Auswärtsniederlage in dieser Saison im zwölften Spiel.