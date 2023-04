Auch nach der Pause war es wieder Burgstaller, der die erste Chance vorfand (51.). Bei weiteren Chancen verpassten es Grüll (53.) und Leopold Querfeld per Kopf (54.), die Führung zu erhöhen. So wurde die Fahrlässigkeit in der Chancenauswertung von den Gästen bestraft. Der eingewechselte Soto sorgte für den überraschenden Ausgleichstreffer (59.). Die Gästen wurden nun mutiger, Soto hatte bereits kurz zuvor den Ausgleich am Fuß.

Doch Rapid stellte die alte Führung wieder her. Strunz vollendete einen Burgstaller-Stanglpass zum 2:1 (70.). Die Hütteldorfer schafften es aber nicht, die aus Halbzeit eins gewohnte Kontrolle über das Spiel wiederzuerlangen. Der Klagenfurter Ex-Rapidler Nicolas Binder hatte bei einem Lattentreffer die größte Ausgleichschance (80.). Christopher Cvetko sah in der Schlussphase nach einem harten Einsteigen gegen Ferdy Druijf und VAR-Intervention noch Rot (92.). Eine Kombination der eingewechselten Druijf und Kühn sorgte für den Endstand (94.).