2:0 gegen Mattersburg: Rapid träumt weiter vom Europacup

Wie beim 0:1 war Rapid wieder tonangebend. Aber im Unterschied zu damals effektiver. Und Mattersburg war nervöser, spielte auswärts mit weit weniger Selbstvertrauen. Rapid vermied wieder hohe Bälle und spielte wieder viel über die Seiten.

Dort war Höller rechts fehleranfällig, Renner attackierte links manchmal zaghaft. So stand Schobesberger schon früh links ganz allein, doch Kuster hielt (4.). So kam Schwab über links, wieder hielt Kuster (8.), der auch den anschließenden Schuss von Bolingoli parierte. Beim folgenden Eckball waren die Mattersburger wieder nicht bei der Sache. Murg schoss ihn flach in den Strafraum, Müldür verlängerte wie einstudiert zu Knasmüllner, der die Führung erzielte – 1:0 (8.).

Rapid gab nicht nach, der Ball kam von Badji zu Rechtsverteidiger Müldür, den Renner halbherzig attackierte. Das flache Zuspiel von Müldür schob Badji ins Netz (13.).