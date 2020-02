20. Bilanz vor der Trennung: Rauchzeichen trotz Rauchverbots

Der KURIER lässt auch in dieser Saison, in der die Bundesliga erneut nach 22 Runden in eine Meister- und eine Qualifikationsgruppe geteilt wird, am Montag das jeweilige Wochenende Revue passieren. Was fiel in der 20. und zweiten Runde im Jahr 2020 positiv auf, was hingegen negativ?

+ LASK-Serie: Erstmals seit der Saison 2007/'08 sind die Linzer mehr als eine Runde Tabellenführer. Der 4:1-Erfolg gegen eine völlig überforderte Mannschaft aus St. Pölten war ziemlich beeindruckend. Sechs personelle Änderungen, die LASK-Trainer Valerien Ismael - teils gezwungen - im Vergleich zum 1:1 in der Europa League in Alkmaar vornahm, fielen überhaupt nicht ins Gewicht. "Großes Kompliment an die Mannschaft. Wir haben nichts anbrennen lassen, waren extrem fokussiert und haben ein souveränes, seriöses und kontrolliertes Spiel gezeigt", meinte Trainer Valerien Ismael.